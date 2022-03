Cervo enorme "in visita" al comando della Polizia locale: lo spavento dei vigili

CONEGLIANO - Un cervo maschio di notevoli dimensioni è stato visto ieri mattina, 10 marzo, in pieno centro a Conegliano. Altri avvistamenti sono stati segnalati nel Comune di Santa Lucia di Piave e questo può far pensare che i cervi possano essere stati due o forse tre. Quello che ha destato più interesse sicuramente è stato trovato all’interno dell’area recintata del comando dei vigili urbani a Conegliano, come racconta lo stesso comandante Claudio Mallamace: «Ieri, verso le sette del mattino uno dei nostri vigili, una donna, ha aperto come di consueto il cancello automatico per accedere all’interno del parcheggio della caserma. Ha poi preso le chiavi per aprire la porta e si è trovata alle spalle, a circa una decina di metri un enorme cervo maschio. La vigilessa è entrata richiudendo la porta che nel frattempo era diventata di interesse dell’inusuale ospite. Forse - scherza il comandante - voleva arruolarsi». Pochi minuti dopo e’ arrivato un secondo collega che è entrato dal cancello pedonale, assolutamente ignaro di quella inaspettata presenza, a lui invisibile in quanto schermata dalle auto parcheggiate di fronte al luogo in cui si trovava. Una volta fatti alcuni passi, il milite si è trovato con l’enorme cervo davanti, a pochissimi metri. Lo spavento reciproco ha fatto si che l’animale compisse in balzo che gli ha fatto superare la recinzione alta quasi due metri.

Pio Dal Cin