Orrore: decapitata cerva incinta Si sospetta un raid di bracconieri

di Roberto Ortolan

SANTA LUCIA - Orrore in via delle Mura a Santa Lucia: i vigili del fuoco trovano su un lato della carreggiata un cerva alla quale ignoti carnefici avevano tagliato la testa e le zampe. Non solo l’animale sembrava sventrato. I vigili del fuoco si sono così resi conto che la cerva era gravida. Hanno seguito una copiosa scia di sangue e dopo poche decine di metri hanno trovato l’intestino dell’animale e, qualche metro ancora più in là, il feto morto.



Ai vigili del fuoco, che erano stati allertati da un cittadino che aveva notato lo strazio passando lungo via Mura, non è rimasto altro che recuperare i resti dell’animale. La cerva presentava profonde ferite in varie parti del corpo. Scartata la pista dell'incidente stradale, forse il raid è stato ad opera di un gruppo di spietati bracconieri...

