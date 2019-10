CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CASTELFRANCO - Ilaveva dato ilsolo pochi giorni fa. Non senza qualche tentennamento visto che, prima del rilascio del certificato di idoneità sportiva,Alla fine però l'era a posto:e tornare tra le fila del. «Giovedì ci era stato inviato l'esito della visita medico sportiva e venerdì aveva fatto il suo primo allenamento» conferma, allenatore e responsabile del settore giovanile del Riese.Lo scorso anno il 14enne era stato lontano dai campi da calcio, ma non per problemi al cuore. «Si era fatto male a un braccio, per quello non aveva giocato», spiegano i familiari. Però, nel 2015, suonato come un campanello d'allarme. «Si era sentito male mentre giocava - conferma l'allenatore - ed era. C'ero anch'io quel giorno, ma successivamente non ci sono stati mai altri episodi».