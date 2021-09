Scivola in una canaletta dell'irrigazione mentre raccoglie fichi: 59enne trovato morto

SUSEGANA (TREVISO) - È scivolato in una canaletta di irrigazione e la caduta gli è stata fatale. Alvise Dorigo, 59 anni, revisore contabile della Cna Trasporti e titolare di una ditta di autotrasporti di Ponte della Priula, è morto ieri, 11 settembre, a Lonato del Garda, in provincia di Brescia.

Quando ha perso l'equilibrio, ieri pomeriggio, era a bordo strada. Non è ancora ben chiaro se stesse raccogliendo dei fichi o se stesse scaricando del materiale. I carabinieri stanno cercando di fare luce sull'incidente. A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti, dopo aver notato il camion fermo da ore lungo la strada. L'uomo non rispondeva da tempo alle telefonate della moglie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il soccorso pubblico e i militari dell'Arma. Il corpo è stato ripescato a circa un chilometro di distanza dal veicolo. Dorigo abitava a Ponte della Priula, ed è stato anche portavoce della Cna. Ora l'associazione di artigiani è in lutto, così come l'intera comunità di Susegana.