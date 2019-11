Borse di studio di Centromarca banca: ecco i 37 studenti premiati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In sei sono usciti dagli esami di maturità con 100 e gli altri 31 si sono laureati all'Università anch’essi con il massimo dei voti. A ciascuno, come da tradizione di Centromarca Banca, è stata consegnata una borsa di studio nel corso di una cerimonia al teatro “Giovanni Comisso” di Zero Branco.Ecco i ragazzi premiati: maturità Scuola Superiore:: Andrea Basso, Marco Bobbo, Angela Casarin, Celeste Casarin, Paolo Checchin, Veronica De Benetti, Edoardo Di Pietro, Dario Florian, Laura Francescato, Valentina Furlanetto, Beatrice Gatto, Roberta Mazzeo, Alice Nasato, Angela Pavanello, Elena Ragazzo, Giulia Remor, Anna Righetto, Mattia Rossi, Marta Sfriso, Teresa Storer e Filippo Vedelago.