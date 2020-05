Stop alle auto di sera in via Roggia:«Primo passo verso la pedonalizzazione»

TREVISO - Una grande area pedonale che parte da ponte San Francesco, passa per piazza San Vito, arriva da una parte in via Municipio fino a piazza Trentin e dall'altra in piazza Indipendenza, piazza dei Signori, Calmaggiore. E tutto con due semplici azioni: chiudere al traffico la piccola via Roggia e modificare gli orari della Ztl già esistente. Questo il contenuto di una nota redatta dalla polizia locale e dall'ufficio Mobilità e mandata all'attenzione della Giunta. La proposta è stata esaminata la scorsa settimana e ha trovato terreno favorevole. Adesso manca solo l'ok definitivo, che appare scontato.

LA RIVOLUZIONE

È questa la seconda, concreta, azione fatta per aiutare il commercio in città dopo aver dato il via libera all'aumento delle aree a disposizione dei plateatici. Il vicesindaco Andrea De Checchi aveva già anticipato la possibilità che la rivoluzione delle zone a traffico limitato potesse partire dalla chiusura di via Roggia almeno in orario serale. E sarà così. L'idea formulata dagli uffici tecnici e infatti molto semplici: chiudere al traffico la piccola via dalle otto di sera alle sei di mattina, interrompendo così il flusso di auto diretto in piazza Trentin, che potrà essere invasa dai tavolini dei tanti locali che ci gravitano attorno. E lo stesso accadrà per ponte San Francesco, altro ingresso a quel quadrante: la ztl, che resta inattiva (quindi aperta al traffico) per tutta la giornata già adesso, verrà resa attiva (quindi chiusa alle auto) a partire dalle otto di sera (e non dalle 22 come adesso) fino alle sei della mattina dopo. E questi orari varranno dal lunedì al venerdì. Nel fine settimana invece sia via Roggia che la Ztl resteranno attive (quindi il traffico non ci potrà passare) per tutto il giorno.

LO SCENARIO

Sarà questo l'unico provvedimento legato alle zone a traffico limitato che la Giunta prenderà. Non è escluso che qualche via possa venire chiusa per favorire sempre i plateatici ma, dicono dagli uffici, si tratterà solo di piccoli aggiustamenti. La vera rivoluzione è invece quella incentrata sulla parziale chiusura di via Roggia. I tempi per attuarla sono strettissimi: già in settimana potrebbe esserci un secondo passaggio in Giunta e poi l'adozione definitiva. La polizia locale ha esaminato poco meno di 200 richieste di ampliamento dei plateatici e oltre il 90% ha ricevuto parere positivo. Si è trattato solo di esercizi pubblici, mentre per accordare anche ai negozi la possibilità di utilizzare il suolo pubblico si attendono ulteriori disposizioni da parte del Governo che saranno recepite in un'apposita delibera.

LA SVOLTA

Il sindaco Mario Conte ribadisce che questo è un passo concreto verso la pedonalizzazione: «Ma non la pedonalizzazione come è stata pensata in passato - sottolinea - ma come un percorso fatto di tappe importanti e di un progetto. Noi stiamo lavorando sulla rete delle piste ciclabili; stiamo rivedendo il piano parcheggi; stiamo rivoluzionando il trasporto pubblico inserendo mezzi sempre più ecologici. E adesso mettiamo mano anche alle Ztl facendo in modo che la città sia sempre in equilibrio tra chi la deve frequentare per lavoro e chi la vuole fruire in libertà. E partiamo con le fasce orarie». E poi l'altra sottolineatura: «Abbiamo un centro storico con residenti e non potrà mai essere completamente chiuso alle auto perché i passi carrabili ci sono e ci saranno sempre. Inoltre il Pums ci dice che chiudere completamente il centro al traffico significa caricare a dismisura le altre strade: e non è possibile. L'unica soluzione è andare sempre più verso le zone a traffico limitato. Come stiamo facendo». © RIPRODUZIONE RISERVATA