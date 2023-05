Centraline dell'illuminazione pubblica in tilt, San Liberale e viale Europa al buio

Ancora una serata al buio per buona parte del quartiere di San Liberale e per un lungo tratto di viale Europa. A causa del mal tempo di questi ultimi giorni due centraline dell'illuminazione pubblica sono andate in tilt. Ieri i tecnici di Ca' Sugana si sono messi all'opera rimediando a parte del guasto, che però molto probabilmente verrà completamente risolto nella giornata di oggi quando arriveranno alcuni pezzi di ricambio. «Chiedo ancora un po' di pazienza. Mi scuso per gli eventuali disagi», ha detto il sindaco Mario Conte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA