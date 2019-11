Centralina elettrica in tilt a San Pelajo si blocca tutto

di Valeria Lipparini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO Il quartiere di San Pelajo, ieri mattina, si è svegliato al buio. Non si accendevano le luci di casa, il frigorifero era spento, gli elettrodomestici non davano segni di vita. I residenti hanno pensato inizialmente ad un problema limitato alla propria abitazione. Poi, le telefonate si sono intrecciate e non ci è voluto molto a capire che un migliaio di famiglie era nella stessa situazione. E che il black out riguardava le linee Enel in generale. Enel è prontamente intervenuta, ma l'intervento ha richiesto alcune ore di lavoro.