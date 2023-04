Tommaso, 100 miglia di solidarietà (a piedi) per il Piccolo Rifugio

VITTORIO VENETO Tommaso Meneghin ha realizzato il suo sogno: oltre 200 persone lo hanno aiutato e sostenuto, e tutti assieme doneranno esperienze di felicità e benessere a uomini e donne con disabilità del Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto, Ponte della Priula e San Donà di Piave. Alle 22 in punto di sabato 15 aprile Meneghin, 31enne fotografo di Vittorio Veneto, è arrivato al Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto a concludere la sua “100 thanks miles” (www.100tm.it), la 100 miglia della gratitudine. Era partito alle 20 di venerdì 14 dallo stesso Piccolo Rifugio.

Ha così compiuto, passando per Oderzo, San Donà, Treviso e Conegliano, un viaggio a piedi di 26 ore 0 minuti e 14 secondi, 162.75 chilometri, 200.000 passi, a una media di 9 minuti e 35 secondi al chilometro comprese le soste. Tra cui quelle, nella notte, al Piccolo Rifugio di San Donà, affollato di striscioni “Grazie” e “Forza Tommaso”; e, nel pomeriggio di sabato al Piccolo Rifugio di Ponte della Priula, accolto dagli ospiti della casa e dai Volontari x Shelter. «E' stata lunga, è stata intensa. Abbiamo vinto tutti» ha detto Tommaso Meneghin all'arrivo a Vittorio Veneto, dove lo aspettavano in 50 tra famigliari, amici, personale ospiti e volontari del Piccolo Rifugio. «Adesso però ho sonno», ha aggiunto sorridendo, prima di salutare e abbracciare chi lo aveva atteso. Tra cui Cristina, la prima ospite del Piccolo Rifugio che Meneghin ha conosciuto.

Per tutti i quasi 163 km Meneghin non è mai stato solo: amici corridori o ciclisti – almeno 40 atleti - lo hanno affiancato per tratti di strada, altri lo incitavano attraverso il suo profilo Instagram (@throwingtommy). E ben 173 persone hanno sostenuto la 100 Miglia con una donazione al Piccolo Rifugio: raccolti in tutto finora 5.650 euro, e si può ancora donare a questo link. Il ricavato dell'impresa sportiva di Meneghin servirà a donare la gioia dello sport a donne e uomini con disabilità: nordic walking al Piccolo Rifugio di San Donà e attività motoria sportiva personalizzata al Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto e Ponte della Priula sono già in programma, altre opportunità seguiranno. «È un'impresa eccezionale per l'impegno atletico, le finalità ed il risultato. A Tommaso Meneghin i miei complimenti ed il più sincero ringraziamento», dichiara il presidente della Fondazione Piccolo Rifugio Luigi Casagrande.