I sei inseparabili centini, "filotto" dalle medie fino alla fine del liceo

di Laura Bon

VOLPAGO (TREVISO) - Sei ragazzi cresciuti alla scuola media Sandro Pertini di Volpago del Montello, nel Trevigiano, tre per classe, hanno frequentato le stesse due sezioni alle medie, le stesse alle superiori. E in un caso come nell'altro hanno fatto l'en plein. Uscendo cioè con il massimo dei voti e in qualche caso anche con la lode, sia cinque anni fa al termine della secondaria di primo grado, sia ora, alla fine del percorso liceale. Il risultato, indubbiamente apprezzabile, conseguito agli esami di Stato che stanno...