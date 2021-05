TREVISO - Rai e censura: a meno di due settimane dal caso Fedez il servizio pubblico torna a far parlare di sé. Il caso tuttavia risale al 2018, ed è quello dell'oscuramento dello spot di Obiettivo Risarcimento con testimonial Enrica Bonaccorti. Fallita la conciliazione, è stata fissata per il prossimo 12 ottobre in tribunale di Torino la prima udienza del processo che vede coinvolta la Rai, citata in giudizio da Obiettivo Risarcimento, con...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati