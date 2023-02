Alcuni piatti storici della tradizione dell’Italia del Nord, la classica cucina di pesce della laguna veneziana, i grandi vini trentini della Tenuta San Leonardo e un plateau di formaggi francesi da leccarsi i baffi. Per i golosi in cerca di piacere la settimana che inizia oggi (e fino a martedì 7 marzo) promette decisamente bene.

Venerdì 3 marzo, l’Instabile, ristorante e pizzeria di Scorzè (Venezia), propone una serata dedicata al Nord Italia in cucina. Si parte dalla Liguria e dalla Focaccia alla genovese con pesto e pomodorini semy-dry, si prosegue con l’Emilia Romagna e con lo Gnocco Fritto alla modenese con mortadella, poi sarà la volta del Piemonte e del Vitello cotto a bassa temperatura con salsa tonnata e fiori di cappero, la Lombardia sarà rappresentata dal Risotto allo zafferano con ragù di ossobuco, il trentino Alto Adige dal Capriolo in salmì, con polenta Taragna e, dulcis in fundo, protagonista sarà il Veneto padrone di casa con il mitico Tiramisù.

Due serate a tema fisso, dedicate alle ricette di pesce della tradizione lagunare. Accadrà al ristorante Payer, di Spinea (Venezia), il micro ristorante di Nadir e Moiza (ex Diplomatico a Marghera e Macaco a Mestre), dove venerdì 3 e sabato 4 marzo, si potrà fare un gustoso tuffo nella classica cucina di mare veneziana con un menu che prevede: Schie fritte e bollite su polentina morbida, Folpetti bolliti, Sardoni alla greca, Capasanta gratinata al forno, Bigoli in cassopipa, Seppie in nero, Sarde fritte ripiene, Crema fritta, Zaetti e vino dolce. Il costo è di 65 euro, vini esclusi. Info e prenotazioni: 339/4510576.

La Birreria Palù di Ospedaletto di Istrana (Treviso), ospita mercoledì prossimo, dalle ore 20, una imperdibile degustazione di formaggi francesi scelti ed illustrati da Amaury Jimenez maitre fromager di Lione, abbinati una selezione di birre belghe. La degustazione è a cura dell’Onaf di Belluno e Treviso. Costo: 35 euro per i soci, 37 per i non soci. Info e prenotazioni: 346/2302937 (ore pasti).

Riprendono gli incontri a cura di Slow Food con i grandi vini d’Italia proposti dalla Banca del Vino con la collaborazione delle Condotte della Riviera del Brenta e di Chioggia. Il nuovo appuntamento, il primo del 2023, sarà martedì 7 marzo, al ristorante “Il Sogno” di Mirano, dalle ore 20, quando l’ospite eccellente sarà la prestigiosa azienda “Tenuta San Leonardo”di Avio (Trento). In quella occasione verranno degustati il San Leonardo 2001, 2008, 2014, 2016. In aggiunta, per un ulteriore approfondimento sull’azienda, saranno degustati anche il Metodo classico Trento doc e il Vette 2019 Sauvignon blanc, alla presenza del titolare, marchese Anselmo Guerrieri Gonzaga. A condurre la degustazione sarà Roberto Checchetto della redazione veneta di “Slow wine” A sua volta, il ristorante “Il Sogno” proporrà: il Risotto con broccolo fiolaro e germano reale, l’Agnello al forno con patate e mais maranello e il Castelmagno d’alpeggio con confetture e miele. Prezzo per i soci soci Slowfood, 50 euro e 55 per i non soci. Necessaria la prenotazione al ristorante: ilsogno2010@gmail.com oppure 0415770471.