Processione di San Pio X con un migliaio di fedeli. E il vescovo ha benedetto la stazione dei Carabinieri

RIESE PIO X - Il Vescovo in visita alla stazione dei Carabinieri. Ieri sera, 22 agosto, a Riese Pio X, in occasione della ricorrenza di San Pio X, si è tenuta la tradizionale cerimonia religiosa con la celebrazione della messa officiata dal vescovo di Treviso, monsignor Michele Tomasi. E si è poi tenuta la processione per le vie del paese con la presenza di un migliaio di fedeli e delle autorità civili e militari.

Prima della cerimonia di rito, il vescovo ha fatto visita alla stazione dei Carabinieri di Riese Pio X, in via Schiavonesca, ha incontrato i militari e ha benedetto i locali del presidio dell'Arma.