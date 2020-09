Celian Bruni

SPRESIANO Diciotto anni e un futuro nella danza classica, nella prestigiosa compagnia francese di uno dei maestri più importanti e innovativi al mondo, Angelin Preljocaj. Un nuovo passo in avanti per il dicciottenne di Spresiano, che dallo scorso giugno ha cambiato ancora casa. Dopo il suo percorso all'accademia Rudra-Bejart di Losanna, diretta attualmente dal maestro Michel Gascard, Celian è entrato a far parte della famosissima compagnia europea, nella quale si sta esercitando per la prossima produzione, Il Lago dei Cigni. Grande orgoglio per la scuola Studio 2000 Danza di Spresiano, che lo ha formato fin dall'età di cinque anni, grazie anche alla preziosa guida della madre, Marta Casari, anima da sempre della scuola.LA PREPARAZIONE«Sono stati due anni complessi, sia fisicamente sia psicologicamente, - ha spiegato Celian Bruni nei soli due giorni italiani a luglio, uno dei quali trascorso a Roma per l'esame di passaggio alla quinta superiore. - Il primo anno a Losanna è stato di transizione, vivere da solo, lavorare tutto il giorno, avere nuovi ritmi. Ho imparato moltissimo, ho costruito un'ottima base classica, ho imparato a stare sul palco. Il secondo anno è stato diverso. Ero più preparato». Una nuova vita, una nuova lingua: «Certo, ho imparato anche il francese» dice, ed in effetti qualche parola sembra essergli ora più facile in francese che in italiano. E poi sono iniziate le audizioni europee. A Lipsia, in Germania, prima, come prova per future audizioni e poi a Aix-en-Provence, in Francia con la compagnia Preljocaj. Un'audizione che ha avuto successo: «Ero già stato ammesso all'accademia junior, ma ho detto loro che volevo prima finire la scuola a Losanna e solo poi iniziare professionalmente».IL PASSAGGIOI casi della vita a volte portano a dei successi imprevisti. «Il lockdown aveva infatti sospeso tutte le attività della scuola. Mi hanno richiamato da Aix-en-Provence, e stavolta per la compagnia principale, non per quella junior - aggiunge Celian. - Non potevo dire di no. In una settimana mi sono trasferito in Francia». Con il lockdown, il lavoro è iniziato il 22 giugno: si comincia ogni giorno alle 10.30 con danza classica o contemporanea, poi si prova una creazione; un'ora di pausa e altre tre ore pomeridiane di lavoro. Attualmente la compagnia sta lavorando al Lago dei Cigni, che dovrebbe andare in scena ad ottobre. La parte che Celian avrà non è ancora nota. «Tutti impariamo tutto e poi i ruoli vengono assegnati in un secondo momento» spiega Celian, che più che al futuro preferisce guardare al presente: «Voglio continuare più che posso a danzare, è la mia vita questa». Non si sbilancia neppure sulla parte che vorrebbe avere nel balletto di prossima realizzazione. Del resto, qualsiasi parte avrà Celian, sarà pur sempre nel balletto per eccellenza, il capolavoro Il Lago dei cigni. La carriera professionale del giovane spresianese, che si è fatto notare fin da giovanissimo in concorsi a livello nazionale ed internazionale, è iniziata nel migliore dei modi: non solo con uno dei balletti più noti al mondo, ma anche per una delle compagnie più affermate oggi esistenti. Il Ballet Preljocaj si è stabilito da ottobre 2006 al Pavillon Noir di Aix-en-Provence, un luogo interamente dedicato alla danza di cui Angelin Preljocaj è il direttore artistico. Lo stile coreografico-narrativo di Preljocaj è di grande efficacia teatrale, con l'impegno su temi forti, trattati con un linguaggio gestuale di grande fisicità.