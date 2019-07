Bimba di 7 anni sbalzata in aria da un'auto, alla guida una trevigiana 21enne

di Giuseppe Babbo

CAVALLINO TREPORTI - Una bimba tedesca di 7 anni è stata travolta da un'auto sotto gli occhi dei genitori, ora è ricoverata in prognosi riservata. E' accaduto ieri pochi minuti prima delle 14, lungo via Fausta all'altezza del campeggio Union Lido. La bambina era da qualche giorno arrivata a Cavallino-Treporti per una vacanza che improvvisamente si è trasformata in dramma. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia locale, sembra che la piccola stesse attraversando la strada sulle...