di Paola Treppo

PORDENONE - Causa untra via Revedole e la rotonda con via Aquileia e viene accompagnato in caserma dalla polizia locale per tutti gli accertamenti. Gli agenti scoprono così che quell'uomo, un giovane di 26 anni a residente a), viaggiava con unaIl ragazzo, di nazionalità pakistana, aveva causato un tamponamento lo scorso giovedì 5 luglio; nello scontro erano rimaste coinvolte tre auto, per fortuna senza feriti, e ilaveva esibito una patente greca. Il documento ha subito insospettito la polizia locale che lo ha accompagnato in caserma; nonostante le sue reticenze, dopo un approfondito esame tecnico e scientifico della licenza di guida, gli agenti hanno accertato che il documento era falso. La patente è stata quindie il ragazzo è statoIn questi giorni sono state 5 lefatte per l'uso del cellulare, 2 per eccesso di velocità, 2 per mancata revisione del veicolo e oltre 100 per divieto di sosta e per mancato possesso per mancato possesso dei documenti di guida. Continua il malcostume del posteggio negli stalli riservati ai disabili.