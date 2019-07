di Roberto Ortolan

SANTA LUCIA DI PIAVE -un, nonché incaricato di pubblico servizio, che stava posizionando delleper laselettiva dei, che stanno distruggendo la piccola fauna selvatica lungo il Piave (divorano le uova degli altri uccelli, ma anche i cuccioli di lepri), su incarico della Provincia: condannato l'aggressore, un croato, vicino al mondo animalista-ambientalista. Il giudice di pace Massimiliano Marchetti, bocciando in parte le argomentazioni della Procura, ha condannato il 49enne Raul Paulinic, di Vazzola, ma originario della Croazia a 700 euro di multa. Non solo. L'uomo, difeso dall'avvocato Sandra Capra, dovrà anche risarcire con 500 euro l'agricoltore 71enne Mario Casonato, di Santa Lucia. Quest'ultimo, accusato dal 49enne di aver imbracciato un fucile per fargli paura, è stato assolto con formula piena. «Ora valuteremo - ha detto l'avvocato