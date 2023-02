Casting in Veneto per il nuovo film di Gianni Amelio. Il requisito essenziale per partecipare? Saper parlare il dialetto

Gianni Amelio ha scelto il Veneto per girare il suo nuovo film, prodotto da Kavak Film, e cerca persone tra i 18 e gli 80 anni che sappiano innanzitutto parlare in dialetto veneto, ma non solo. Possono partecipare esclusivamente i residenti residenti a Padova o Treviso e zone limitrofe. Inoltre, si precisa che la pellicola è ambientata nel primo novecento e quindi non sono indicate persone che abbiano tatuaggi in vista, sopracciglia tatuate o troppo curate.

Casting per il nuovo film di Gianni Amelio

Uomini e donne tra i 18 e gli 80 anni con padronanza del dialetto veneto

Ragazzi maschi tra i 18 e i 30 anni con padronanza del dialetto veneto o di un dialetto meridionale

Il film p ambientato nell’epoca del primo novecento, quindi non sono indicate persone che abbiano tatuaggi in vista, sopracciglia tatuate o troppo curate.

I casting seguiranno il seguente calendario:

Quando e dove

PADOVA



Venerdì 3 febbraio dalle 9,00 alle 12,30 e sabato 4 febbraio dalle 14,00 alle 18,00 in zona Mortise, via Madonna della Salute n. 7 presso la Sala Teatrale Parrocchiale

TREVISO

Domenica 12 febbraio dalle 14,00 alle 18,00 presso i Locali del Convento della Chiesa Votiva a fianco del Teatro Aurora, in via Sebastiano Venier n. 32

Come fare per partecipare

Le persone che cureranno il casting gradiscono la prenotazione telefonando al seguente numero: 3283363994.