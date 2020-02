CASTELLO DI GODEGO (TREVISO) - Brutto incidente stradale oggi, lunedì 10 febbraio, nel territorio comunale di Castello di Godego. Una Fiat 500 ha completamente mancato una curva, andando dritta e finendo fuori strada in via Corazzin. Alla guida una ragazza di Loria, 26 anni, soccorsa dal 118 e portata cosciente ma in gravi condizioni nell'ospedale di Castelfranco. Sul posto la polizia stradale di Vittorio Veneto.

Ultimo aggiornamento: 16:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA