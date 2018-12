Auto fuori strada, divelge una recinzione e resta su un fianco: donna incastrata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVIGNANO - Perde il controllo dell'auto ed esce di strada, divelge una recinzione e si ferma su un fianco. Bruttointorno alle 16.20 del 29 dicembre in viaa Trevignano. La conducente è rimasta incastrata all'interno della vettura, ferita ma non in modo grave, è stata portata al Pronto soccorso dell'ospedale di Montebelluna. Sul posto i vigili del fuoco e un tecnico del comune per un palo dell'illuminazione coinvolto.