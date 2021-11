Armato di spranga contro tre auto: preso un diciannovenne

CASTELFRANCO - Un sabato notte, decisamente sopra le righe, trascorso a rompere lunotti delle auto e tapparelle degli appartamenti. È di tre vetri posteriori completamente distrutti e di una persiana di un condominio in via Goito rotta il bilancio di una notte di insano divertimento di un 19enne nulla facente di Castelfranco, già noto alle forze dell'ordine per reati contro la persona, che all'alba di domenica è stato beccato e denunciato dai carabinieri per danneggiamento aggravato. Il raggio d'azione di questo giovane è stato il quartiere Risorgimento che è anche la zona dove lui stesso risiede. A chiamare i militari è stato un residente. Uscito per una passeggiata si è accordo che un'auto aveva il lunotto in mille pezzi. Immediato l'arrivo dei carabinieri che dopo un sopralluogo e un giro di pattuglia nel quartiere sono riusciti a scovare il 19enne in evidente stato di alterazione per l'alcol.



IL PRIMO CITTADINO

«Lo stato d'alterazione non può e non deve diventare una giustificazione afferma il sindaco Stefano Marcon Faccio un plauso alle nostre forze dell'ordine che hanno subito trovato il colpevole». Tra le vetture danneggiate, c'è anche quella di una signora che aveva parcheggiato la sua Mini in via Pastrengo, vicino al centro culturale Due Mulini. E insieme alla sua altri veicoli lasciati in sosta sempre nella stessa strada.



LO SFOGO

«È stato un risveglio choc afferma la donna che si è sfogata con un lungo post sulla pagina Facebook L'ora di Castelfranco Veneto Una scena da Il grande Lebowski, solo che questa non faceva ridere. Anzi. Ha fatto venire il mal di stomaco a buona parte dei residenti della via che si sono trovati le auto parcheggiate davanti alla propria casa danneggiate a sprangate con fanali rotti, montanti piegati, carrozzerie segnate e cristalli in frantumi. Migliaia di euro di danni. Noi siamo allibiti, siamo stati la mattina in ciabatte e vestaglia a fare la conta dei danni. Accade spesso che al centro Due Mulini ci siano atti di vandalismo e sembra che tutta la zona intorno sia spesso oggetto di atti vandalici. Non si può più pensare a fatti isolati, sono azioni sistematiche e forse è il caso di prendere provvedimenti con una maggiore attenzione, sorveglianza e interventi adeguati a fermare questa spirare di microcriminalità».

Nella zona, più volte lo stesso centro Due Mulini ha chiesto l'installazione di un sistema di videosorveglianza per far fronte a delle incursioni notturne nel parco inclusivo con la rottura delle giostrine montate da qualche mese. Sulla questione l'amministrazione è più volte intervenuta sottolineando che sta facendo delle valutazioni.