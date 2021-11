Marijuana, bilancino e 500 euro in contanti: tutto nello zainetto dello studente 17enne

CASTELFRANCO VENETO - I carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto hanno arrestato in flagranza di reato di uno studente 17enne, dimorante nella zona della Pedemontana, il quale, sottoposto a perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di circa 580 grammi di marijuana oltre a un bilancino di precisione e quasi 500 euro in contanti, il tutto sottoposto a sequestro. Droga, soldi e bilancino erano nel suo zaino.

I primi accertamenti svolti dai militari dell’Arma fanno ritenere che il giovane possa rappresentare un riferimento per l’approvvigionamento di stupefacente da parte di coetanei della zona, vista proprio la disponibilità del bilancino per calcolare le dosi da cedere e del denaro in “tagli” di diverso valore, verosimile provento della vendita della sostanza. Dopo la convalida dell’arresto, il Tribunale per i Minorenni di Venezia ha disposto l’applicazione, nei confronti del reo, della misura coercitiva della permanenza in casa.