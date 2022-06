CASTELFRANCO - Paolo Troncon è il nuovo direttore del Conservatorio Agostino Steffani. Succede a Stefano Canazza (che non poteva più ricandidarsi) e batte lo sfidante Silvestro Favero con 53 voti contro 25.

Chi è Paolo Troncon?

Troncon, 63 anni, diplomato in pianoforte e composizione e direzione di coro, già presidente della conferenza nazionale dei direttori di conservatori e oggi membro del Consiglio nazionale dell'Alta formazione artistica, Troncon è stato direttore per due mandati al Conservatorio di musica Arrigo Pedrollo di Vicenza e per altri due al Conservatorio di musica Agostino Steffani di Castelfranco Veneto. Questo sarà il suo quinto mandato. «Esprimo un plauso al corpo docente che massicciamente ha aderito alle votazioni - commenta il nuovo direttore - con la mia nomina credo sia stata premiata la competenza e la continuità progettuale con il direttore Stefano Canazza, con cui abbiamo sempre lavorato in stretta collaborazione. Uno dei compiti più delicati del mio mandato sarà portare a termine il progetto della nuova sede. Nei prossimi mesi poi ascolterò tutti i docenti per poter venire incontro meglio alle esigenze didattiche, artistiche e logistiche del Conservatorio».

L'insediamento di Paolo Troncon il primo novembre

L'insediamento effettivo di Paolo Troncon avverrà il 1 di novembre. In quella data si compie l'avvicendamento con Stefano Canazza, che lascia la direzione dopo due mandati. «Sono felice che il corpo docente abbia voluto premiare il lavoro fatto in questi anni esprimendo un voto di continuità. Io non smetterò, se richiesto, di operare per il bene del Conservatorio e perchè possa esprimere al meglio tutte le sue eccellenze» ha concluso Canazza.