Castelfranco, malore improvviso: uomo muore in stazione

CASTELFRANCO - Malore improvviso uccide un giovane uomo in stazione a Castelfranco. La tragedia si è consumata ieri sera, sabato 17 ottobre, alle 23.15 sul binario: l'uomo, un 33enne della zona, M.M., è stato visto rantolante dal capotreno che ha subito chiamato i soccorsi. Purtroppo per il 33enne non c'è stato niente da fare. A quanto si è saputo si trovava sulla banchina per prendere il treno. I carabinieri stanno indagando sulle cause del decesso ma tutto porterebbe a un arresto cardiocircolatorio.

Ultimo aggiornamento: 11:31

