«Dormo per terra»: posta su Facebook la foto e l'ospedale lo denuncia

di Denis Barea

CASTELFRANCO - La Procura aveva chiesto l'archiviazione ma il gip Angelo Mascolo, accogliendo l', ha invece deciso per l'. Quindi il processo per, si farà. L'uomo all'inizio di agosto dell'anno scorso aveva pubblicato sulla propria paginaunache lo ritraeva all'interno dela, in mutande, su un sacco a pelo steso accanto al letto della madre 94enne a cui stava facendo assistenza notturna.