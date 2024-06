Castelfranco. Parco inclusivo, giostre distrutte dai vandali: «Uno scempio»

CASTELFRANCO - Vandali al Due Mulini di Castelfranco, il parco giochi inclusivo che ha subito lo stesso affronto già altre tre volte. Questo è il quarto episodio. E i volontari sono stanchi. Sneder Scotton, presidente del coordinamento dei volontari castellani, ha scritto una lettera al sindaco e al vicesindaco. Chiedendo più sorveglianza e maggiore controllo.

Stavolta sono state messe fuori uso due giostrine particolari perchè inclusive, in quanto possono essere usate anche dai bambini con disabilità. Oltre a un pallone di un’altra giostra che è stato rotto, alcune sedie che sono state danneggiate e la vasca delle palline, dove i bimbi si tuffano per giocare, che è stata sfondata.

LA RICHIESTA

Scotton sottolinea: «È la quarta volta che siamo costretti a registrare odiosi episodi di vandalismo. Probabilmente si tratta di ragazzetti annoiati. Ma è ora di dire basta. Questa volta ci siamo mossi anche noi, oltre all’associazione Due Mulini oggetto di continui vandalismi. Questo è un fatto che riguarda tutti e coinvolge l’intera comunità. Speriamo di smuovere le cose con la lettera che abbiamo scritto al sindaco e al vicesindaco per sollecitare un intervento fattivo che alzi la soglia del controllo». Hanno chiesto anche di coinvolgere gli studenti per parlare di rispetto del bene comune, suggerendo altresì di affrontare il tema dell’inclusione come antidoto agli atti di vandalismo. Un primo passo era stato fatto dagli stessi ragazzi dell’Ipsia Galilei che si sono resi disponibili per la manutenzione dei giochi. Un esempio a cui dovrebbero seguirne molti altri. È quanto spera il mondo dell’associazionismo castellano. Invece, alcuni ragazzetti annoiati se la prendono con le giostrine destinate ai più piccoli e ai bimbi con disabilità. Le associazioni chiedono anche che nell’area del parco giochi vengano installate alcune telecamere ad hoc, unico vero deterrente agli atti di spavalderia giovanili.

IL SINDACO

Il sindaco Stefano Marcon non si tira indietro. Chiarisce: «La videosorveglianza è un tema di scottante attualità, ci stiamo ragionando, ma non è semplice.

Il nostro sistema di videosorveglianza viaggia su fibra propria e ha bisogno di una riqualificazione generale in quanto il Comune è dotato di oltre cento telecamere. Sono state implementate nel tempo e sono tante. Così tante che c’è bisogno di rifare il server che supporta l’intera rete. Ci stiamo lavorando. Nel frattempo potenzieremo i servizi di sorveglianza».

Poi, il sindaco si rivolge ai ragazzi: «Ricordo che gli atti di vandalismo non sono buoni esempi e che comunque possono essere perseguiti penalmente e civilmente. Quindi, attenzione a ciò che fate». Il sindaco esorta i giovani a un senso di maggiore responsabilità nei confronti del bene comune. Mentre le associazioni si tirano su le maniche per cercare di risistemare, ancora una volta, il parco che di giorno è molto frequentato. «Ci vorrà qualche giorno, ma speriamo che il nostro sforzo venga capito. E non venga preso ancora di mira» ci tengono a sottolineare i volontari.