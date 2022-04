Malore improvviso mentre guida, riesce solo ad accostare e poi muore

CASTELFRANCO VENETO - Dramma sulla Statale del Santo: automobilista 64enne stroncato da un malore mentre era alla guida di un furgone. Ad accorgersi del veicolo parcheggiato a bordo strada, stamattina alle 4.30 lungo la statale 308, stato un automobilista di passaggio, che ha chiamato i soccorsi. Ma per il malcapitato al volante non c'era più nulla da fare. Paolo Fantin, 64 anni, di Pederobba, era già morto. Colto da un malore che non gli ha lasciato scampo ma soltanto il tempo di accostare. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del Suem 118: il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. La salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.