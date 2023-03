CASTELFRANCO - Si è spenta, all’età di 85 anni, Dina Cosma: storica maestra delle scuole elementari di Treville di Castelfranco, è stata l’insegnante di generazioni di studenti, i quali ancora oggi la stimano molto e custodiscono di lei un ricordo d’affetto. Dina Cosma aveva iniziato a lavorare come maestra negli anni ’70 alla scuola primaria Gianfranco Corletto di Treville, e lì è poi sempre rimasta fino alla pensione, circa vent’anni fa. Della sua tenacia e della passione per il suo lavoro portano testimonianza tutte le ex colleghe: si era, infatti, creato un gruppo molto affiatato tra le maestre della primaria di Treville, tant’è che in cinque hanno continuato a frequentarsi come amiche anche dopo la pensione.

IL RICORDO

«Dina era la più anziana del gruppo ma allo stesso tempo la più moderna, la più aperta al mondo e alle novità – racconta la maestra Anna Squizzato, collega e amica di Dina – Con la sua saggezza, era il nostro faro e la nostra roccia, aveva sempre la parola giusta da dire ad ognuna di noi, sapeva ascoltare e consigliare. Noi cinque maestre ci trovavamo quasi ogni settimana per bere un caffè o fare due passi, come vecchie amiche di una vita». Una vita privata piuttosto difficile, segnata da lutti e sfide continue, ma in classe la maestra Dina era sempre solida e autorevole: «Era una donna alta e dalla voce possente, e a primo impatto i bambini ne erano un po’ intimoriti, ma ben presto si rilevava molto simpatica e dolce. Il carattere forte e la grinta sono stati sempre il suo tratto distintivo, sia come insegnante che come moglie e madre», continua la ex collega.

IL LEGAME

Dagli anni ’70 ai primi anni 2000, Dina Cosma ha lasciato un segno come maestra nella vita di moltissimi studenti, che oggi la ricordano con affetto. «Anche dopo molti anni, mi sento ancora particolarmente legato alla maestra Dina. È stata l’insegnate di italiano, storia e geografia di noi bambini della classe del ‘78 dalla prima alla quinta elementare – racconta Emanuele Confortin, ex alunno della scuola primaria di Treville – L’abbiamo sempre stimata molto, le volevamo un gran bene, sicché il nostro era diventato un rapporto di amicizia tra persone che si conoscono da una vita. Un aneddoto che ho di lei riguarda una cena di classe di noi ragazzi del ‘78 di qualche anno fa: al ristorante si era creata una certa confusione, così ad un tratto la maestra Dina, con la sua forte e inconfondibile voce, ha urlato “Ragazzi!” facendo calare subito il silenzio. In un secondo il suo richiamo ci aveva ritrasportati alle scuole elementari... poi ci siamo fatti una grande risata insieme». Il funerale di Dina Cosma sarà celebrato giovedì 9 marzo alle 15.30 nella chiesa di Sant’Andrea.