CASTELFRANCO - Danneggia tre macchine nel parcheggio della stazione: il conducente ha solo 16 anni ed è alla guida di un veicolo non assicurato. Una bravata che può costare davvero parecchio al ragazzo di origini africane, residente a Vedelago che martedì 30 giugno, nel pomeriggio, nel parcheggio della stazione dei treni di Castelfranco si è dilettato in prove al volante perdendo il controllo della Citroen Saxo e finendo contro il posteriore di due automobili in sosta che sono a loro volta finite contro una terza macchina parcheggiata più distante. A coglierlo in fragrante, una pattuglia della polizia locale che si trovava in zona per un controllo di routine e, nel vedere la scena, ha immediatamente fermato il giovane chiedendogli spiegazioni e documenti.



LA SORPRESA

Ed è qui la vera sorpresa. Il ragazzo al volante aveva solamente 16 anni, troppo pochi per guidare una macchina e per avere la patente di guida. Ma non è tutto. Durante il controllo dei documenti del veicolo, i vigili si sono accorti che era intestato allo zio e che non era assicurato. In sostanza ciò significa che nessuna compagnia assicurativa rifonderà il danno ai malcapitati. Da parte del giovane nessuna giustificazione per questa bravata gli è costata il sequestro del mezzo e una serie di guai, dato che in qualche modo sarà la famiglia a dover provvedere al ristoro dei danni subiti dagli altri automobilisti.



ALTRE SEGNALAZIONI

Non è la prima volta che le automobili parcheggiate dai pendolari che prendono il treno subiscono dei danni in quel parcheggio a pochi passi dalla stazione. Lo scorso inverno infatti, una ragazza di ritorno da una notte a casa di amiche, ha trovato l'auto del padre con i cristalli e la carrozzeria distrutti probabilmente con l'utilizzo di una mazza o di un bastone. Sono all'ordine del giorno le segnalazioni, anche sui social netowork, di cittadini che andando a riprendere la propria macchina alla sera nel parcheggio della stazione dopo una giornata di lavoro, la trovano con delle strisciate o con visibili segni di collisione senza riuscire mai a risalire al colpevole. In questo caso invece, il colpevole è stato colto in fragrante e dovrà rispondere con i genitori dei danni fatti e anche per essere stato alla guida di un mezzo non assicurato senza avere i requisiti per farlo. © RIPRODUZIONE RISERVATA