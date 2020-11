CASTELFRANCO - Tutti pazzi per i panini di Ronald e il traffico ne risente. Il McDonald's sta facendo impazzire i castellani ma anche gli automobilisti creando un importante nodo di traffico sulla rotatoria. A risentirne sono soprattutto le ore di punta, quella delle 13 e quella di cena compresa tra le 19.30 e le 20,30 dove i cittadini si fermano ad ordinare al Mc Drive i loro panini da asporto. A lamentare la cosa sono diversi cittadini tramite i canali social ma anche gli stessi automobilisti e soprattutto i camionisti che, a causa delle macchine che sostano nel lato destro dell'uscita verso Cittadella per accedere al Mc Drive, non riescono a passare. «Ma vi sembra normale che uscendo da una rotonda di una circonvallazione est ci sia la coda di auto per il Mc Drive?», ha scritto ieri una signora sulla pagina Facebook Sei di Castelfranco Veneto se. Al Comune la situazione di difficoltà suona nuova. «Non sono arrivate segnalazioni agli uffici comunali spiega l'assessore ai lavori pubblici Roberto Filippetto E sinceramente noi passando non abbiamo mai trovato una particolare colonna. E' un'attività che svolge legittimamente il proprio lavoro». Non si sono mai imbattuti nel traffico derivato dal Mc Drive il sindaco Stefano Marcon e l'assessore Stefania Guidolin che fa quella strada per tornare a casa dopo il lavoro.



I disagi maggiori sono per coloro che arrivano da Vallà e Riese Pio X che si trovano a dover scansare le macchine in coda anche per il Mc Drive oltre che quelle che vanno in direzione Cittadella e formano colonna nelle ore di punta perché bloccate dal semaforo rosso di Bella Venezia. Tra le priorità di questo secondo mandato di Stefano Marcon figura proprio la realizzazione delle ultime due rotatorie sulla Regionale 53, quella agli incroci di Bella Venezia e Barbesin che sono ancora due nodi importanti del traffico. La soluzione al problema potrebbe essere il passaggio per il parcheggio interno del Mc Donald's così da evitare che si formino code lungo la rotatoria e la regionale anche se, qualora le macchina in attesa fossero più di 10, si andrebbe ad intasare la viabilità di via Pio X da Riese Pio X in direzione Castelfranco. (lr)



