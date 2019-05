Maiale in fuga cade nel canale e rischia di affogare /Foto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CASTELFRANCO - Maiale in fuga cade nel canale e rischia di affogare ma arrivano i pompieri e lo salvano. È accaduto ieri, intorno alle 9.50, vicino alla rotatoria di Caten in via Postumia, tra Castelfranco, San Floriano e Bella Venezia mentre imperversava un forte temporale.I vigili del fuoco di Castelfranco, allertati dal proprietario, hanno lavorato fino alle 11.30 per salvare l'animale. Un intervento reso più complicato dalla mole del maiale, visto che si trattava