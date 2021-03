CASTELFRANCO (TREVISO) - Ruba compulsivamente dalla tabaccheria dell'amico nel centro di Castelfranco fino ad accumulare 70mila euro. E quando viene beccato dai militari, per depistarli e avere più tempo per fuggire, li picchia con calci e pugni. Fatale al ladro l'ultimo colpo: è stato infatti fermato sabato notte dai carabinieri di Castelfranco Veneto mentre aveva ancora il denaro appena sottratto in tasca e si apprestava a tornare nella propria abitazione. L'uomo, un 49enne residente proprio in città, aveva appena sferrato l'ennesimo colpo alla tabaccheria con cartolibreria di via San Pio X, in una delle vie principali di accesso a piazza Giorgione, quando è stato scoperto dai militari del nucleo operativo e radiomobile di Castelfranco con i 700 euro del bottino della serata. Ma, appena i carabinieri lo hanno bloccato, lui ha tentato di fuggire e si è scagliato contro di loro colpendoli con pugni e calci: tre militari sono dovuti ricorrere alle cure mediche.



I PRECEDENTI

Non era però il primo colpo che il 49enne portava a termine nella medesima tabaccheria e cartolibreria. Dopo ulteriori indagini, i carabinieri hanno scoperto che l'uomo aveva messo a segno, tra il novembre del 2020 fino a sabato, diversi furti all'interno dell'esercizio a pochi metri dal centro storico. A essere sottratto non è stato solo denaro contante, come avvenuto nell'ultimo colpo di sabato notte, ma anche diversi biglietti gratta e vinci e tabacchi vari. Il valore complessivo dei furti di questi quattro mesi si aggira attorno ai 70mila euro. Per tutto questo tempo il malfattore ha agito indisturbato perché era un amico del titolare della tabaccheria cartoleria. In maniera del tutto fraudolenta, era riuscito a impossessarsi della chiave d'ingresso dell'esercizio.



GLI INDIZI

Non aveva dunque nessuna necessità di scassinare porte o finestre: il 49enne entrava direttamente dalla porta principale con la chiave senza dare troppo nell'occhio o farsi scoprire da eventuali passanti essendo, quella dove si trova la tabaccheria cartolibreria, una via di passaggio abbastanza frequentata a tutte le ore anche solo da chi deve raggiungere il centro per tornare a casa dalla strada provinciale 53. Su quanto accaduto, il titolare ha preferito non commentare la vicenda seppur dalla sua voce è evidente lo sgomento per la situazione. Ora il 49enne, dopo le formalità di rito, è stato denunciato a piede libero per furto aggravato e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale in attesa di altri provvedimenti.

