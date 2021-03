CASTELFRANCO (TREVISO) - Incidente oggi a Castelfranco Veneto, intorno alle 9.40 in via Crconvallazione Ovest (sr 53). I Vigili del Fuoco di Castelfranco sono intervenuti per la fuoriuscita di grano da un autoarticolato, riuscendo a limitare la perdita e richiudendo la sponda apertasi. Sul posto anche i vigili urbani ed automezzi per la pulizia della sede stradale.

