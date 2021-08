Castelfranco, incidente nel giorno di Ferragosto: ferito gravemente un bambino di 8 anni

CALSTELFRANCO VENETO - Incidente nel giorno di Ferragosto intorno alle 19 sulla via Castellana, a Castelfranco Veneto: 8 persone ferite, tra le quali anche un bambino di 8 anni. Il bimbo ha riportato un trauma cranico ed è stato portato in ospedale al Ca' Foncello di Treviso. Ferite lievi per le altre persone coinvolte. Lo schianto è stato fra una Renault Clio e una Citroen Picasso che si sono scontrate per una mancata precedenza. La Clio si è rovesciata su un lato. SAul posto vigili del fuoco, suem e polizia locale.