Anziana cade mentre la spostano e va in coma. Indagata operatrice

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFRANCO - Incidente alla struttura “” di Castelfranco: anziana cade da un sollevatore e cade in coma, non si riprenderà più. La Procura indaga un’operatrice.L'incidente è avvenuto un anno fa: R. M., 81 anni, di Vedelago, affetta dal morbo di Alzheimer, con grave deficit motorio di tipo parkinsoniano, e dunque totalmente non autosufficiente, dal 2016 era ospite al Centro Residenziale per Anziani “Domenico Sartor” di Castelfranco Veneto. Il 3 ottobre 2017, però, spostando la paziente dalla carrozzina al letto di degenza con un solleva-persone, gli operatori l'hanno fatta cadere a terra: a riferirlo ai figli con una telefonata la stessa coordinatrice del nucleo dove era ricoverata la donna. A causa della caduta l'81enne ha riportato unoltre a numerose altre lesioni che hanno richiesto l'immediato accesso al pronto soccorso di Castelfranco e il successivo ricovero in Neurologia, per l’aggravamento del quadro clinico. In poche ore, a causa dell'in atto, la paziente è entrata in. Il 16 ottobre è stata spostata al reparto di Lungodegenza e l'8 novembre è stata dimessa dall’ospedale e riportata al Centro Anziani, ma da allora non è più uscita dal coma e le possibilità che si riprenda sono praticamente nulle.I figli della donna si sono rivolti a Studio 3A e hanno presentato una denuncia-querela presso i carabinieri di Vedelago. Il Pubblico Ministero della Procura di Treviso, Giulio Caprarola, ha: il procedimento è ancora nella fase delle