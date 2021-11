Evade dai domiciliari per portare la droga a un cliente: arrestato

CASTELFRANCO VENETO - Alla fine dello scorso mese era stato posto agli arresti domiciliari perché trovato in possesso, in una perquisizione domiciliare, di droga e strumenti per il confezionamento delle dosi. Pochi giorni dopo però l'uomo, un 58enne residente nelle vicinanze di Castelfranco Veneto (Treviso), è stato sorpreso dai carabinieri lontano dalla propria abitazione ed in compagnia di una persona ritenuta una cliente della precedente attività di spaccio e risultata in possesso di una modesta quantità di droga. Per il pusher la misura restrittiva è stata dunque aggravata ed ora si trova detenuto nel carcere di Treviso.