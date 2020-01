Evade dai domiciliari la notte di Capodanno: fuga tra le vie del centro di Castelfranco

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Nella notte di Capodanno, intorno alle 02.30, a Castelfranco Veneto, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno proceduto all'arresto per evasione di un pregiudicato 35enne del luogo, che già si trovava sottoposto alla detenzione domiciliare presso la propria abitazione. L'uomo è stato bloccato dopo un inseguimento a piedi tra le vie centro, a circa 300 metri da casa, dopo che si era indebitamente allontanato. Al termine degli accertamenti, il soggetto veniva ricollocato in regime di detenzione domiciliare. © RIPRODUZIONE RISERVATA