Bazar delle droghe sintetiche a Castelfranco: tre ventenni arrestati

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - I Carabinieri della Compagnia di Castelfranco hanno arrestato in flagranza del reato di detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti in concorso M.G., 25enne, C.M., 21enne ed il coetaneo B.N., all’esito di un’articolata indagine di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti in contesti giovanili locali. I tre, sottoposti a perquisizione personale e domiciliare, sono stati trovati in possesso di un variegato campionario di sostanze stupefacenti, anche sintetiche: in totale più di un etto e mezzo di marijuana essiccata, 28 grammi di ketamina, 26 pastiglie di ecstasy, 5 grammi di anfetamina, una quarantina di grammi di hashish, 8 piante di cannabis all’interno di due serre artigianali e materiale vario per la pesatura e il confezionamento degli stupefacenti. Tutto sequestrato. Al termine delle formalità di rito, M.G. è stato accompagnato presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari, mentre la giovane ed il suo coetaneo, non sussistendo ulteriori esigenze cautelari, sono stati rimessi in libertà.