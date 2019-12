Usava il contrassegno del marito morto da anni per parcheggiare in centro

di Lucia Russo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CASTELFRANCO (TREVISO) - Ha usato per numerosi anni il contrassegno per i disabili del marito deceduto: una donna di 70 anni è stata scoperta e multata dalla polizia locale. Durante i controlli di routine in piazza Giorgione nelle ore del mercato settimanale hanno scovato una macchina che sostava con il contrassegno per gli invalidi esposto. Fin qui niente di anomalo; ma grazie a ulteriori verifiche i vigili hanno scoperto che quel contrassegno, oltre ad essere scaduto da alcuni mesi, era intestato ad una persona deceduta da diversi anni. La conducente del veicolo che si era recata al mercato per spese veloci tra le bancherelle, era una signora di circa 70 anni, residente a Castelfranco, moglie del deceduto intestatario del contrassegno. La donna, poi, era alla guida di un'automobile non intestata a lei bensì a un altro parente. Un segno che forse ci sia stato un uso disinvolto del contrassegno anche tra gli altri familiari.