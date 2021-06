CASTELFRANCO VENETO - Camion frigo (vuoto) in fiamme oggi intorno alle 11.20 in Circonvalazione est all'altezza dell'hotel Barbesin nel comune di Castelfranco Veneto. La motrice ha preso fuoco mentre il camion era al semaforo. Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco di Castelfranco, un'autobotte di Treviso, la polizia locale e squadre dell'Enel in quanto l'incendio ha interessato anche i cavi Enel.