Castelfranco. Bande di studenti bulli si sfidano in stazione

di Lucia Russo

CASTELFRANCO (TREVISO) - Castelfranco catapultata nel Far West, con bande di giovani pronte ad affrontarsi per marchiare il territorio. Sono dovuti intervenire i carabinieri ieri per sedare sul nascere lache si stava mettendo in atto tradida una parte, e di Montebelluna, dall'altra. Tutto ha preso il via nel primo pomeriggio, poco dopo il suono dell'ultima campanella di scuola. L'appuntamento poco prima delle 14 nelladove i ragazzi attendevano l'arrivo deldi. Il tutto alla presenza di numerosi studenti nel ruolo di spettatori. A raffreddare gli animi di coloro che erano pronti ad alzare le mani per dare un insensato e malsano lustro alla propria città rispetto a quella considerata rivale, è stato l'arrivo dei carabinieri che con la loro presenza in divisa e borghese hanno subito fatto fare un passo indietro ai giovani presenti che si sono in pochi istanti divisi in più gruppetti per non dare nell'occhio e si sono dispersi.