Castelfranco. Asini investiti e uccisi, le tre carcasse ritrovate sulla strada

CASTELFRANCO (TREVISO) - Le carcasse di tre asini, probabilmente travolti da un veicolo in transito, sono state ritrovate la scorsa notte in una strada rettilinea percorsa normalmente da mezzi pesanti, a Castelfranco Veneto. Si tratta di animali che si sarebbero allontanati dal gregge di un allevatore nelle vicinanze. Non risultano tuttavia segnalazioni di veicoli danneggiati o di persone ferite. Sul posto hanno operato personale veterinario, vigili del fuoco e carabinieri.