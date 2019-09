Immobilizzata su un lettino e portata a terra dal quinto piano con un'autoscala

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFRANCO - Rimane chiusa in casa al quinto piano della sua abitazione. La signora è anziana e in difficoltà, ha bisogno immediato di aiuto e non riesce a raggiungere la porta. E' spaventata, ma riesce ugualmante a lanciare l'allarme. Il tutto succede alle 11.30 di questa mattina. Sul posto intervengono i vigili del fuoco che non potendo accedere all'appartamento attraverso la porta d'ingresso hanno raggiunto l'appartamento con un'autoscala ed hanno immobilizzato la signora su un lettino per poi portarla a terra dove è stata consegnata al personale del Suem che l'ha portata d'urgenza in ospedale.