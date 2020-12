Malato di leucemia, Gregorio muore a 13 anni: tutto il paese si ferma

CASTELCUCCO - Saranno celebrati in forma privata i funerali di Gregorio Bernini, nipote dell'ex ministro Carlo. Il 13enne si è spento giovedì sera mentre era ricoverato in ospedale a Padova a causa di una leucemia. La malattia se l'è portato via dopo un anno e mezzo di sofferenza. La notizia della scomparsa del ragazzo ha lasciato l'intero paese senza parole. A Castelcucco tutti si sono stretti attorno alla famiglia del ragazzo, originaria di Asolo ma residente nel Comune da tantissimi anni. I primi segni della malattia risalgono ad un anno e mezzo fa, quando Gregorio accusa dei dolori forti ad un'anca.

LA STORIA Episodio che si verifica mentre sale la scalinata verso la Chiesa di Monfumo in occasione della Comunione della sorellina Beatrice. Un dolore improvviso e forte, cui seguono degli approfondimenti diagnostici che portano a scoprire la leucemia. Da allora il percorso è stato difficile, segnato anche dalla chemioterapia. Ma Gregorio ha affrontato tutto con forza e coraggio, lottando fino all'ultimo con il sostegno della famiglia e di tutta la comunità. L'anno scorso Gregorio aveva potuto coronare un suo sogno, incontrando l'ingegner Mauro Forghieri della Ferrari durante un evento svoltosi alla Fornace di Asolo.

LA COMUNITÀ La notizia della morte del 13enne si è diffusa rapidamente giovedì sera a Castelcucco. Sul gruppo Sei di Castelcucco se è stato un post di Francesco Abatianni, farmacista, a dare il triste annuncio: «Stasera Gregorio è volato in cielo, è il figlio di tutti noi, un'anima bella, pura, eroica per come ha affrontato la sua breve vita. Accendiamo una candela tutti noi in ricordo di un ragazzo speciale. Ciao Gregorio». Ad esprimere il cordoglio e la vicinanza alla famiglia decine di compaesani e conoscenti. Tra questi anche il sindaco Adriano Torresan con un messaggio inviato direttamente ai familiari. «E' un momento triste per tutta la comunità ha detto ieri il primo cittadino la famiglia ha fatto di tutto per cercare di salvare Gregorio, ma la malattia purtroppo non ha lasciato scampo. Siamo vicini a tutti loro in questo momento di dolore». Tantissime manifestazioni d'affetto e di vicinanza alla famiglia sono arrivate tramite social network. Gregorio lascia il papà Ludovico, la mamma Claudia, la sorella Beatrice, nonna Maddalena, zii e cugini. Lo zio Edoardo Bernini è consigliere comunale ad Asolo. La famiglia ha deciso di devolvere le offerte alla Fondazione Città della Speranza Onlus.

