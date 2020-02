Casier, morta nota ristoratrice: il male scoperto due mesi fa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASIER - Cordoglio a Dosson di Casier per l'improvvisa scomparsa dimadre di famiglia eSerafina si è spenta domenica scorsa all'ospedale Ca' Foncello dove era ricoverata. Aveva 56 anni. La malattia contro la quale lottava con determinazione e coraggio da qualche tempo, purtroppo non le ha dato scampo. Serafina non ce la fatta e il male che aveva scoperto soltanto un paio di mesi fa ha spento per sempre il suo sorriso.Ieri pomeriggio alle 14.30 all'obitorio dell'ospedale trevigiano è stata aperta la camera ardente con la presenza di una persona per volta e si è tenuto un breve momento di commiato, a causa delle disposizioni dettate per fronteggiare l'emergenza del coravirus. Poi la salma è partita per la cremazione. Ma una celebrazione in suffragio di Serafina Acampora con la famiglia, i parenti, amici e quanti l'hanno conosciuta e hanno potuto apprezzare la sua cordialità e solarità, è in programma per il prossimo 23 marzo in occasione del trigesimo della morte.La notizia della scomparsa di Serafina si è diffusa velocemente e ha destato profondo cordoglio non solo a Casier ma anche a Preganziol dove, lungo il Terraglio. La figlia Giusi invece gestisce assieme il marito Nicola Barbisan la storica pizzeria Primavera a Dosson, rinnovata di recente. Serafina oltre a Giusi lascia anche l'altro figlio Gianni e i nipoti.