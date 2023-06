VITTORIO VENETO (TREVISO) - La stagione estiva della montagna vittoriese si apre con una bella novità: la casera Pian dei Grassi sul Col Visentin riapre sotto una nuova gestione. A far rivivere lo storico edificio, dopo un periodo di pausa dovuta alla pandemia, sono Federico Di Martino e la moglie Sira Zanchetta che hanno deciso di portare avanti la tradizione grazie ad un accordo biennale stipulato con l'Unione Montana delle Prealpi Trevigiane. Attività all'aria aperta, incontri culturali, un piccolo ristoro e uno spettacolare osservatorio sono i cardini su cui poggia la nuova attività.

La sfida

La coppia di giovanissimi ha tagliato il nastro ieri, domenica 11 giugno, sotto uno splendido sole di fine primavera di fronte a rappresentanze di diversi enti del comprensorio prealpino, ad amanti della montagna e al pittore Giovanni Bet che ha esposto alcune delle sue opere di montagna. «Era da tempo che tenevo d'occhio quella struttura posta in un'area tra le più belle di tutte le Prealpi», ha dichiarato il nuovo gestore. «Avevo vissuto per quattro anni a borgo Vizza, poco più a valle della casera e questo mi ha permesso di conoscere e di innamorarmi di questi splendidi luoghi che trasudano di storia rurale. Il mio obbiettivo è quello di creare un piccolo polo di attrazione turistica insieme a mia moglie Sira, creando eventi, escursioni, studi sulla flora e sulla fauna in quella che io chiamo didattica selvaggia». La casera Pian dei Grassi si raggiunge facilmente in auto a quota m 1150 lungo la strada Longhere - Col Visentin. Nella struttura principale offre riparo agli escursionisti e un piccolo ristoro, mentre all'esterno vi è un osservatorio dedicato agli incontri culturali con vista mozzafiato sulla pianura veneta grazie ad una parete vetrata panoramica.

Cura dei sentieri

I nuovi gestori intendono valorizzare anche la storica rete sentieristica della zona. «Tra i miei obiettivi c'è la cura dei sentieri», continua Di Martino. «Il mio desiderio è quello di portare quassù un turismo sano, che ama la montagna e le sue tradizioni. Con questa nuova sfida, però, è necessario liberare i percorsi dai rovi e dalle erbacce, per questo mi armerò di decespugliatore confidando anche sull'aiuto dei volontari. Non possiamo e non dobbiamo perdere un patrimonio così importante, che rappresenta per il Col Visentin un capitolo di storia di inestimabile valore». Notevole, infatti, la ramificazione di sentieri che da Revine fino a Sella di Fadalto conta su una sessantina di antichi percorsi che un tempo venivano utilizzati per l'attività di fienagione e di pastorizia. La forte pendenza del versante meridionale del Col Visentin rende questi luoghi alquanto impegnativi per l'attività escursionistica, ciò non toglie però che rappresentano uno degli scenari più spettacolari del panorama escursionistico prealpino dove la casera per anni ha avuto un ruolo fondamentale.

La storia

La casera Pian dei Grassi ha attraversato il Novecento passando di mano tra i Della Giustina detti "Tini" e, dagli anni Cinquanta, Riefolo Segat. Era costituita da una stalla, un'unità abitativa e un piccolo "caserin" dedicato alla conservazione del latte che oggi è stato riconvertito nell'osservatorio panoramico dedicato alla cultura. La casera nel corso del tempo venne progressivamente abbandonata, per poi essere acquistata insieme ad un vasto appezzamento di terreno dall'allora Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane che decise di restaurarla destinandola come bivacco a disposizione degli escursionisti grazie ad un progetto dell'architetto Fabio Nassuato. «In tempi più recenti abbiamo pensato che una simile struttura, a ridosso della strada principale, non rispondesse propriamente alle caratteristiche del bivacco, da tenere quindi incustodito per rifugio e pernottamento, pertanto è stata convertita in casera con scopi didattici e culturali sotto il controllo di un gestore», spiega Silvia Salezze, presidente dell'attuale Unione Montana delle Prealpi Trevigiane. «Siamo soddisfatti, pertanto, dell'accordo raggiunto con i nuovi ragazzi che hanno ben chiaro il nostro obbiettivo, conoscono la zona e amano la montagna. Faremo di tutto per appoggiarli, anche con supporti economici dedicati alla manutenzione della sentieristica». Insomma, la riapertura della casera Pian dei Grassi si affaccia nello scenario montano non solo come punto di appoggio per i camminatori, ma anche come stimolo affinché le buone tradizioni e la cultura rurale non vengano perdute.