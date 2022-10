Casera Girotto, recuperati "sky-divers" rimasti bloccati a 10 metri di altezza

TREVISO - Due incidenti con il parapendio a distanza di poco tempo, è successo a Casera Girotto dove un uomo è rimasto incastrato con il suo paracadute a 10 metri di altezza. Il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa ha ricevuto la richiesta di aiuto nel primo pomeriggio dalla Centrale del Suem di Treviso. L'uomo, un 49enne tedesco, si è imbattuto in un pino nero a circa 100 metri di distanza dal punto di atterraggio. I soccorsi hanno raggiunto lo "sky-diver" con tecniche di tree climbing, lo hanno imbragato e portato a terra illeso. La squadra non ha fatto però in tempo ad arrivare alla macchina quando ha assistito in diretta alla caduta di un secondo paracadutista, questa volta una donna olandese. La 27enne, rimasta bloccata a 8 metri da terra, è stata poi calata fino a terra.