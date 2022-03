Ancora auto di lusso, dai 40mila euro in su di valore, parcheggiate nei pressi di alloggi popolari. Ieri mattina la Polizia locale ha effettuato un blitz in via Mantovani Orsetti per verificare le generalità di chi vive negli alloggi messi a disposizione del Comune ad affitti agevolati. Sono stati 38 gli appartamenti controllati e 40 le persone identificate. Nei parcheggi sottostanti sono state invece trovate una decina di auto di valore medio alto che saranno segnalate alla Guardia di Finanza per le verifiche incrociate sulla situazione patrimoniale dei proprietari e sulla loro residenza. Il sindaco Mario Conte, sul punto, è molto chiaro: «Come ho già avuto modo di sottolineare in più occasioni, chi ha la possibilità di acquistare una vettura da 100mila euro non può abitare nelle case comunali. Gli alloggi sono destinati a chi versa in uno stato di effettivo bisogno». Durante i controlli è stato anche segnalata ai servizi sociali il caso di un’anziana trovata sola e in condizioni igienico sanitarie molto precarie .

IL BLITZ

Quattro pattuglie della Polizia locale sono arrivate in via Mantovani Orsetti che erano da poco passate le 7,30. Gli agenti hanno suonato ai campanelli delle palazzine gestite dal Comune per per procedere a verifiche di tipo amministrativo E hanno trovato una situazione anomala in un appartamento completamente chiuso e inutilizzato, secondo le informazioni assunte, da alcuni mesi. «Ad oggi stati segnalati ad Ater e Comune quattro appartamenti di fatto non utilizzati secondo le norme di assegnazioni di case popolari - spiega il comandante della Polizia locale Andrea Gallo - in un caso il titolare era all’estero, in un secondo caso l’appartamento era vuoto e inutilizzato, mentre in un terzo caso gli assegnatari risultavano vivere in tutt’altra zona e casa. Nel quarto caso, verificato stamattina (ieri ndr), l’appartamento era chiuso da molti mesi».

LE VERIFICHE

Le situazioni anomale sono state segnalate all’Ater e al Settore Servizi Sociali del Comune, oltre all’anagrafe per l’aggiornamento delle residenze. «Nei controlli di questa mattina è stata riscontrata anche una delicata situazione di solitudine e abbandono di una signora anziana, trovata in condizioni igienico sanitarie molto precarie e prontamente segnalata ai Servizi Sociali». Chiude il sindaco: «Abbiamo voluto intensificare ulteriormente le verifiche in quanto vogliamo garantire che le case comunali siano occupate da chi effettivamente ha i requisiti e rispetta le regole».