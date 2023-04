di Maria Elena Pattaro

TREVISO - Appartamento Ater occupato da Django. Oggi, 28 aprile, in via Ronchese di Santa Bona a Treviso, alcuni militanti del centro sociale Django hanno occupato un appartamento dell'Ater per porre l'accento sulle politiche dell'abitare. Sul posto è intervenuta la polizia locale, i militanti sono stati già identificati.