CASALE SUL SILE - Scuolabus gratuito per le famiglie di Casale che hanno deciso di iscrivere i loro figli nelle elementari delle frazioni di Lughignano e Conscio, consentendo così l’allestimento di due nuove prime in vista di settembre. L’ottimizzazione dei plessi passa anche per una ridistribuzione. Alunni “in trasferta”, insomma , per salvare la scuola . A Casale sul Sile ha funzionato. Le elementari trevigiane contano sempre meno alunni. Nel prossimo anno scolastico in tutta la provincia ce ne saranno 738 in meno rispetto ad oggi. Il rischio è quello di dover chiudere dei plessi proprio per la mancanza di bambini. A Casale, però, hanno trovato una soluzione, almeno per il momento. La situazione è stata sbloccata grazie all’intervento della giunta del sindaco Stefania Golisciani che negli ultimi giorni disponibili per le iscrizioni ha assicurato lo scuolabus gratuito per le famiglie di Casale disposte a mandare i propri figli nelle scuole Marco Polo di Lughignano (dove già quest’anno non è partita nessuna prima) e Berto di Conscio, che rischiavano di rimanere sotto al limite minimo di 15 alunni, indispensabile per poter creare nuove classi prime. E l’iniziativa del Comune ha dato frutti immediati.

IL SALVATAGGIO

Una decina di famiglie di Casale ha iscritto i figli tra Conscio e Lughignano. In questa ultima, tra l’altro, è stato attivato anche l’indirizzo musicale, in linea con quello già attivo nelle scuole medie Gramsci. « Sono arrivate una decina di nuove iscrizioni – conferma Celestina Segato, vicesindaco e assessore alla scuola – un numero sufficiente per far partire le classi prime anche nelle frazioni » . Il problema a Casale non sta tanto nel numero totale di bambini. Nel capoluogo non mancano. Nelle frazioni, però, la situazione è diversa. Nello specifico, a livello comunale si contano in tutto poco più di 100 bambini nati nel 2017, cioè ormai prossimi a iniziare le elementari. Il punto è che 81 sono proprio di Casale e solo 11 di Lughignano e 12 di Conscio. L’idea dello scuolabus gratuito ha permesso di raggiungere almeno un parziale riequilibrio. Non è l’unica iniziativa avviata dai Comuni.

LA RICETTA DI SPRESIANO